«Теперь Казахстан»: США активно вытесняют нас из постсоветского пространства – Живов

Тактика Вашингтона заключается в постепенном выдавливании России из всех сфер взаимодействия с бывшими советскими республиками. Началось все в Прибалтике, продолжилось в Грузии и на Украине, на очереди Армения, Азербайджан и Казахстан.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог и блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы влезли в драку, в которой в итоге сами оказались виноваты. То есть дерущиеся азербайдажцы говорят: это наша земля, зачем защищаете этих сепаратистов? Армяне говорят: вы нас предали, бросили, из-за вас всё это случилось. Хотя, конечно же, случилось всё не из-за нас. И если на эту ситуацию глядеть чуть выше эмоций, у американцев задача постепенно отжимать нас из всех зон нашего влияния, из всех. Мы должны остаться одинокими. Кавказ – это же транспортные артерии, это же различные нефтегазодобывающие промыслы, это деньги. А американцы тоже про деньги. Им на нашу дружбу народов – свысока, ее также используют, где она нужна», – считает он.

По словам эксперта, первой из зоны влияния России выбыла Прибалтика, и это при значительном количестве русского населения.

«Они забрали у нас в начале Прибалтику, с прибалтами вообще не работали, хотя у нас там огромное количество русских граждан оставалось. Но у нас там даже никакого сопротивления нет. Хотя, еще раз подчеркну, в Латвии 40% русских, в Литве – 15%. В Эстонии русских почти не осталось. И там нет ничего даже близкого к русскому движению, там русских просто как бы не существует. Потом они взялись за Украину, забрали, по сути, Украину полностью под себя. Сейчас они одновременно входят в Закавказье, на Кавказ они уже вошли. Грузия – первая ласточка, теперь Армения, Азербайджан. Это не их протекция, но это всё равно для них хорошо. Потому что они конечно же будут бороться с усилением Турции. Но если это усиление Турции идёт против России они будут бороться с этим аккуратно, чтобы не выплеснуть с водой ребёнка, и не мешать Турции давить на Закавказье», – указал политолог.

В Средней Азии американцев интересует, прежде всего, Казахстан, где проще всего применять русофобские технологии.

«Сейчас они забираются в Среднюю Азию. Естественно, в Средней Азии у них пока позиции слабые. Хотя ещё недавно, лет 5-7 назад, мы абсолютно спустя рукава смотрели на то, что там были американские базы. Среднеазиатские республики заключали договоры, значит, с американским правительством, в том числе, и по биолабораториям, что уже известно и доказано. Вот, сейчас они качают Казахстан, самую крупную и, наверное, самую значимую с геополитической точки зрения страну Средней Азии. Там идут те процессы, которые шли на Украине лет 10-12 назад. Единственное, на Украине всё-таки русских 40% было, в Казахстане осталось всего 15%. Хотя на момент 1991 года русских там было 49% населения. В Казахстане они стараются выдавить русских из всех сфер влияния, все наши завоевания в рамках Российской империи, начиная с царя Ивана и заканчивая Хрущёвым и Михаилом Горбачёвым – до конца СССР. Все это просто потеряно, все выжимают. А мы не последовательными, что ли, слишком мягкими действиями – даем им возможность политически манипулировать», – заключил Живов.