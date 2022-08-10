Тихановская обрушилась с критикой на Зеленского

Руководство Украины отказывается от общения с белорусскими «демократическими силами» и поддерживает контакты с «диктатором Лукашенко».

На это в интервью «Голосу Америки» пожаловалась самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Тихановская заявила, что ей непонятно, почему, несмотря на косвенное участие Белоруссии в спецоперации ВС РФ на Украине, президент Владимир Зеленский не разорвал все контакты с соседней республикой.

«До начала войны мы пытались понять, почему президент Украины или его правительство не общаются с демократическими силами. Они все еще были уверены, что, если они не будут раздражать или злить Лукашенко, возможно, он не позволит российским войскам использовать территорию Белоруссии для вторжения.

Но после того, как началась война, и все стало настолько очевидным, – как можно продолжать общение с диктатором или иметь украинского посла в Белоруссии, когда сотни ракет были запущены с привлечением этого режима? Я этого не понимаю», – заявила Тихановская.