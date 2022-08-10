Тихановская обрушилась с критикой на Зеленского

10.08.2022  12:27 (Мск), Вашингтон
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 2130
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Руководство Украины отказывается от общения с белорусскими «демократическими силами» и поддерживает контакты с «диктатором Лукашенко».

На это в интервью «Голосу Америки» пожаловалась самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Тихановская заявила, что ей непонятно, почему, несмотря на косвенное участие Белоруссии в спецоперации ВС РФ на Украине, президент Владимир Зеленский не разорвал все контакты с соседней республикой.

«До начала войны мы пытались понять, почему президент Украины или его правительство не общаются с демократическими силами. Они все еще были уверены, что, если они не будут раздражать или злить Лукашенко, возможно, он не позволит российским войскам использовать территорию Белоруссии для вторжения.

Но после того, как началась война, и все стало настолько очевидным, – как можно продолжать общение с диктатором или иметь украинского посла в Белоруссии, когда сотни ракет были запущены с привлечением этого режима? Я этого не понимаю», – заявила Тихановская.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть