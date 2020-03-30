30.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина, Экономика
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Тимошенко прозрела: Зе-команда стремится обескровить украинскую экономику




Президент Украины Владимир Зеленский и его команда, несмотря на тяжелейший кризис, хотят лишить финансирования ряд ключевых направлений украинской экономики и загнать Украину в ещё большую долговую яму.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявила бывший премьер-министр Украины, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в законе об обрезании бюджета снимаем налоги развития. Например, полностью аннулируется государственный фонд регионального развития. Аннулируются субвенции местным бюджетам на поддержку развития объединённых громад. Упраздняется функционирование фонда энергоэффективности, причём на 8 миллиардов аннулируются и льготы людям по жилищно-коммунальным услугам, то есть и у людей забирают.

Забираются деньги у науки, не буду сейчас перечислять всего, но это диаметрально стратегии – забирать финансы у экономики и оставлять её обескровленной», – сказала лидер «Батькивщины».

Более того, Тимошенко обвинила Владимира Зеленского и его команду в стремлении продолжать влезать в ещё большие долги перед МВФ, несмотря на упадок экономики.

«И второе – выбран путь вместо реструктуризации долга (перед МВФ – прим ред.), что необходимо делать сегодня немедленно, выбран путь безграничного наращивания государственного долга, чем загоняют Украину просто в глухой угол», – возмутилась парламентарий.

 

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