«Только бы не «фортеця Покровск». Но выпускать гарнизоны нельзя» – укро-логика депутатки Рады

Красноармейск [Покровск] и Купянск – важнейшие города, которые нельзя сдавать без боя, несмотря на то, что в ВСУ уже «всё держится на энтузиастах».

Об этом на канале «Politeka» заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избравшаяся от партии «Слуга народа», но впоследствии исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Она прокомментировала данные о том, что ВС РФ перерезали основную трассу на Красноармейск из Павлограда.

«Главное, чтобы мы не вышли на «фортецю Покровск». Положить огромное количество людей непонятно за что – я не поддерживала и никогда не поддержу… Относительно кольца, перерезания дороги – это ожидаемо. У нас нет того количества человеческого ресурса, который может прямо и жёстко противостоять РФ. У нас на сегодняшний день большинство мобилизированных не могут быть крепкими, сильными воинами. Всё держится на энтузиастах и небольшом количестве людей из мобилизованных, которые действительно могут применяться в ВСУ», – рассуждала Скороход.

Вместе с тем, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина обеспечить западным и даже украинским СМИ безопасный заход в Красноармейск и Купянск, чтобы убедиться в окружении, депутатка заявила, что вывода гарнизонов не будет.