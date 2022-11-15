Торжествующий Гончаренко из Херсона поиздевался над Слуцким и Толстым

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Новости Украины

Скандально известный русофобскими выходками депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, как российские политики грозили найти его в Киеве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Гончаренко написал в своем блоге.

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Он уточнил, что свой пост адресует вице-спикеру Госдумы Петру Толстому и лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому.

«Они на переговорах в марте передавали мне привет и говорили, что найдут меня в Киеве, и чтобы я убегал. Что вы там, опущенные шестерки? Как обстоят дела? Слава ВСУ! Слава Украине! Боже, благослови США! Херсон освобожден», – обращается к российским политикам украинский депутат.

Он поделился своими впечатлениями от посещения Херсона и выложил соответствующие фотографии.

«Люди повсюду. Люди плачут. Люди обнимаются. Люди смеются. Люди танцуют. Люди поют гимн. Очень много людей! Люди пережили. Люди потеряли. Люди претерпели. Люди не изменили. Люди сражались.Люди дождались. Люди победили! Хочется с ними плакать, смеяться, радоваться, танцевать, петь. Все с ними. С этими людьми. Херсон – наш! Навеки!», – патетически резюмирует Гончаренко.