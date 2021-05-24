Тотальная грязь, бомжи и разруха. Репортаж из центра победившего майдана

24.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Власти постмайданной Украины не устают говорить о цивилизационном выборе, который якобы сделала страна в 2014 году. При этом Киев не стесняются называть «европейским городом».

Впрочем, как убедился корреспондент «ПолитНавигатора», прогулявшись центру и прилегающим к нему районам «европейской столицы», разваливающихся домов и бомжей в Киеве стало еще больше, чем раньше.

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С наступлением тепла исчез «традиционный» бомжатник у выхода станции метро «Майдан независимости». В переходе по-прежнему грязно, но бомжей, которые зимой прячутся от мороза в переходе, уже нет.

На площади сидит одинокая нищая.

Возможно, бомжей разогнали власти чтобы не портить «Дни Европы в Киеве» – пропагандистское мероприятие, которое проводит МИД и горадминистрация, что подчеркнуть якобы европейскую идентичность Украины.

Зато на Крещатике проводят свои акции разного рода сектанты.

Тем не менее, бомжи не исчезли, они переместились в прилегающие к центру города районы и успешно роются в мусорках.

Спят на любых поверхностях и не стесняются испражняться на виду у людей.

После их визитов содержимое урн в общественных местах часто оказывается разбросанным.

С мусором в городе вообще плохо, мусорные баки часто переполнены

«Европейскую столицу» портят старые обшарпанные здания с трещинами

Вот так выглядят некоторые дворы на Подоле

Исторические здания в центре продолжают разрушаться – власти сознательно уничтожают их чтобы освободить место для строительства.

От некоторых старых зданий уже почти ничего не осталось, несмотря на обещания политиков «восстановить» город.

Все продолжает разваливаться.

Местами город выглядит как после погромов или боевых действий.

На дорогах ямы

И лишь креативность местных художников и растительность украшают разваливающиеся дома