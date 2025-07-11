Трамп может принять Косово в НАТО за 24 часа
Непризнанное Косово готово тратить на вооружение столько же в процентах от своего ВВП, сколько президент США Дональд Трамп требует от стран-членов НАТО, хотя его не принимают в альянс.
Об этом «президентка» Косово Вьоса Османи заявила в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы не должны быть обузой. Мы должны вносить свой вклад. Даже с экономической точки зрения. Сейчас мы тратим 2%. Но мы готовы перейти на 5%, как только это потребуется, потому что мы считаем, что это напрямую влияет на нашу безопасность – как индивидуальную, так и коллективную. Поэтому мы готовы вступить в НАТО», – сказала Османи.
По ее словам, за последние 26 лет косовские боевики прошли обучение в НАТО, в основном силами США
«В случае с Косово есть сложности, потому что есть 4 (европейские) страны, которые не признают Косово. Их нужно убедить. Но я уверена, что если президент захочет, то он сможет убедить их за 24 часа, потому что это стратегическая необходимость.
История показывает, что Россия выбирает страны, не входящие в НАТО, чтобы вызвать напряженность, дестабилизировать обстановку и спровоцировать конфликт. Так зачем ждать, пока ситуация на Украине станет еще сложнее? Очень важно, чтобы мы стали членами НАТО до того, как это произойдет, потому что это уменьшит вероятность конфликтов и нестабильности», – вещала Османи.
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