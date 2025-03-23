Трамп уронил цены на нефть – но не по уму, а с дуру

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Президенту США Дональду Трампу не удалось «поставить Россию на экономические колени», снизив мировые цены на нефть. Его попытки заставить американских производителей и ОПЕК повысить объемы добычи по разным причинам провалились. И все-таки цены на нефть незначительно (на 9,5%) снизились из-за хаотической активности Трампа.

Об этом антироссийский аналитик-иноагент Михаил Крутихин заявил в интервью телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатору».

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«Он невольно сделал так, чтобы цены на нефть пошли вниз. Он начал вводить безумные таможенные пошлины то против одной страны, то против другой: от Китая до Канады и от Мексики до Европы. Естественно, когда видят, что какие-то товары будут находить меньше спроса из-за этих пошлин, то будет сворачиваться производство. Это значит – меньшая экономическая активность. Меньше требуется энергоносителей. Цены пошли вниз», – сказал Крутихин.

Однако падение цен было недолгим, поскольку выяснилось, что резервы Китая сократились до минимума.

На этом фоне несколько колебавшийся ОПЕК обновил графики компенсаций ранее недосокращенной добычи нефти в соответствии с обязательствами между партнерами.

Аналитики IEF notes полагают, что снижение мировых цен на нефть до $70/барр было выгодно России. Оно привело к сокращению цен на российскую нефть до уровня ниже «ценового потолка» в $60/барр. (с учетом санкционного дисконта в $12-13/барр.) и фактическому снятию санкционных рисков с фрахта таких грузов для всех грузоперевозчиков, включая европейских.

Поэтому Россия нарастила морские поставки нефти на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), достигнув 3,37 млн. Доходы от нефтяного экспорта за четыре недели выросли до 1,46 млрд долларов в неделю против 1,34 млрд в предыдущий период. Из российских портов отправились 32 танкера с более чем 24 млн баррелей углеводородов.