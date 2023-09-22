Трансгендер Чирилло объявила себя «амортизатором» для Зеленского и Залужного

Анатолий Лапин.  
22.09.2023 11:54
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЛГБТ, Украина


Занимавшая должность спикера ВСУ для западной аудитории, трансгендер Сара-Эштон Чирилло заявила, что защищает украинское руководство от нападок русских.

В эфире телеканала DW Чирилло подчеркнула, что считает своей главной целью принять на себя критику в адрес командования ВСУ и президента страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Занимавшая должность спикера ВСУ для западной аудитории, трансгендер Сара-Эштон Чирилло заявила, что защищает украинское...

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«Когда мы вместе с командой публикуем информацию, мы понимаем, что, если она привлечет внимание русских, разозлит их и они скрипят зубами, это значит, что мы – эффективны, потому что это позволяет избежать нападений на наше руководство.

В конце-концов, если ненависть русских выливается на меня, потому что Россия ненавидит правду, это означает, что те, кто являются более важными в этой стране, меньше подвергаются нападениям. Это – моя цель, отвернуть огонь от нашего руководства. Одновременно, открыв западной аудитории правду о том, что происходит тут, в Украине», – заявила Чирилло.

Напомним, ранее Чирилло отстранили от должности после того, как она пригрозила убийством российских журналистов.

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