Транспортный затор между Херсонщиной и Крымом ликвидирован

20.06.2022  20:49 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Денацификация, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Транспорт, Украина
Новости Украины

Пропускная способность пограничных пунктов на границе Крыма с Херсонской областью выросла в разы.

Отсутствие очередей зафиксировали замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов и экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пропускная способность пограничных пунктов на границе Крыма с Херсонской областью выросла в разы. Отсутствие...

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«Вот как выглядит граница сегодня. Очередей нет, – подчеркнул Стремоусов. – Граница работает, ребята молодцы. Пропускная способность всех удовлетворяет».

Цуркин добавляет, что расширение пунктов пропуска на границе практически завершено. Дополнительно добавлены 6 полос для движения грузовиков.

«Уложен асфальтобетон. Идут работы по установке ограждения, разметке, обустройству навеса и мест нахождения сотрудников, – сообщил Цуркин в своем телеграм-канале. – Отдельное спасибо всем, в том числе Минтрансу РК, за оперативную работу».

Напомним, по решению правительственной комиссии в пунктах пропуска через херсонско-крымскую границу на въезде в Крым увеличено количество полос для наращивания интенсивности. К 1 июля время ожидания на границе пограничного контроля должно сократиться с 28 до 4 часов.

Кроме того, к 20 июня все подразделения Пограничного управления должны быть укомплектованы сотрудниками в таком количестве, которого будет достаточно для выполнения возросшего объема работы.

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