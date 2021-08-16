Травля россиян в Токио: Гнетущее послевкусие Олимпиады

16.08.2021, Москва, Александр Ростовцев

8 августа закончилась многострадальная XXXII Олимпиада в Токио, получившая негласное прозвище «ковидная». Результаты Игр зафиксированы в протоколах и опубликованы в СМИ.

Первое место в медальном зачёте ожидаемо заняли американцы, стяжав 113 наград, из которых 39 – золотые. Не менее ожидаемое второе место взяли китайцы (38/88). Третий результат показали хозяева Олимпиады японцы (27/58). Четвёртый результат у относительно молодой «спортивной свехдержавы» Великобритании (22/65), сильно подросшей в спорте высших достижений после не имевшего последствий отказа национального антидопингового агентства UKDA передать WADA пробы спортсменов, тренировавшихся у Альберта Салазара, пичкавшего метастероном своих подопечных.

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Как говорится, а что, так можно было?

Пятое место заняли российские спортсмены, завоевавшие 71 медаль, 20 из которых – золото. С точки зрения количества – это худший результат нашей сборной за весь постсоветский период. Но если учесть, что российские спортсмены состязались в условиях беспрецедентного прессинга и откровенного жульничества судей в ряде дисциплин, назвать результаты прошедшей Олимпиады провальной для нашей сборной не поворачивается язык.

Задолго до начала XXXII Олимпиады было ясно, что нашим спортсменам в Токио придётся тяжко, и спортивное противоборство станет далеко не самой сложной её составляющей. Вопреки всему, в течение двух недель атлеты из сборной Российского олимпийского комитета со звучной аббревиатурой ROC доказали всему миру, что они умеют держать удар и сражаться до конца за собственную спортивную честь и за честь страны.

Многолетними стараниями западных СМИ и поющих с чужого голоса российских либеральных изданий вкупе с прочими «авторитетными блогерами», вокруг наших олимпийцев был создан имидж каких-то исчадий, по приказу государства поедающих допинг ложками.

Травля российских спортсменов в «самых демократичных и неподкупных» СМИ не прекратилась и во время Олимпиады, но, что самое отвратительное, к ней охотно подключились и некоторые западные атлеты.

В российской прессе сложилось мнение, будто главным деморализующим фактором для наших спортсменов стали карательные меры МОК и WADA, лишившие российскую сборную флага и гимна, но на деле, атлетов ROC подвергли иезуитскому истязанию, включив для них тотальный и непрерывный допинг-контроль. Ситуация осложнялась ещё и дисквалификацией РУСАДА, в результате чего допинг-тесты проводились под внешним контролем аффилированным с WADA Международным агентством допинг-тестирования (ITA), получившим полномочия брать пробы в любое время дня и ночи без предупреждения.

О том, что драконовские меры вывели российскую сборную в лидеры по чистоте проб, в прессе заявлял даже гендиректор ITA, но в западной прессе на этом факте никто не зацикливался: нет скандала – нет повода. Точно так же никого из западных спортивных СМИ не интересовали массовые «терапевтические исключения», выданные накануне Олимпиады национальными антидопинговыми агентствами спортсменам США, Великобритании, Австралии и других государств.

По сути, российские олимпийцы состязались в Токио с западной бигфармой и даже умудрились при этом не ударить в грязь лицом.

По отзывам наших атлетов, допинг-инспекторы устроили им натуральный террор, собирая пробы до и после соревнований, сбивая графики тренировок и отдыха спортсменов. Так, например, борцы с «российским допингом» из ITA устроили бессонную ночь саблистке Софье Великой накануне финального поединка, в котором она завоевала серебряную медаль.

По задумке организаторов травли, на Играх в Токио русские должны были выступать без «привычной допинговой поддержки» и показать медальный зачёт где-то на уровне Танзании, дав повод к раздуванию очередного скандала, приправленного злорадными комментариями с последующими оргвыводами.

Этого, однако, не произошло. Тесты российских спортсменов упорно не выявляли в пробах ничего штрафного, а на церемониях награждения регулярно поднимался флаг Российского олимпийского комитета под прекрасную музыку Чайковского.

Это начинало раздражать. Цепочку побед российских олимпийцев необходимо было срочно прервать, и тут по указке была включена истерика в СМИ, сопровождаемая возмущённым шамканьем представителей «неравнодушной общественности».

Методы при этом были выбраны самые одиозные. Первым задрать лапку на российских спортсменов был подпущен обозреватель чилийского издания La Tercera Себастьян Варела Намиа. Журнашлюшка прокрался в микст-зону (это произошло во время медицинского тайм-аута), чтобы специально задать теннисисту Даниилу Медведеву «неудобный» вопросик: «Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?»

Медведев на провокационный вопрос отвечать отказался и потребовал удалить провокатора. Намиа, что характерно, принялся хлопать зенками «а чо я такого спросил?», извиняться не стал и аккредитации на Олимпиаде лишён не был.

Далее в ход пошла «тяжёлая артиллерия».

Не прошедшая в финал соревнований по академической гребле американка Меган Калмо повела себя не только неспортивно, но и склочно, плюнув ядом в занявших второе место Василису Степанову и Елену Орябинскую: «Видеть, как те, кого вообще не должно быть здесь, уходят с серебром, – противное чувство. Я жутко разочарована и сочувствую другим участницам финала».

Проигравший россиянину Рылову на дистанции 200 метров в плавании на спине и расставшийся с титулом олимпийского чемпиона американец Райан Мерфи по-детски обиделся, объясняя своё поражение «огромным психологическим давлением», якобы от участия в заплыве, где «не все чисто».

Ему тут же подхрюкнул обладатель «бронзы» британец Люк Гринбанк: «Печально сознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается».

Впрочем, американец позже прикрутил фитилёк, заявив, что имел в виду ситуацию с допингом в плавании вообще, а конкретно к Рылову у него нет претензий. Ну, а британец остался при своем мнении.

Пловец Евгений Рылов и два “доброжелателя”

Но это, так сказать, видимая часть айсберга организованных против российских спортсменах провокаций. О том, сколько мелких пакостей и оскорблений выплёскивается на наших олимпийцев микст-зонах, на выходе из раздевалок, а то и прямо во время матчей и поединков (судьи ведь не всегда на это реагируют) мы вряд ли узнаем. Русские, в отличие от представителей «Свободного Мира» злобно шипеть и стучать на соперников не привыкли.

Апофигеем организованной гнуси стал фонтан грязи изо рта главы USADA Тревиса Тайгарта, назвавшего победы россиян «фильмом ужасов» и обвинившего МОК в недостаточно драконовских мерах к ним. Истеричный чинуша потребовал опубликовать все антидопинговые тесты, обратив «особое внимание на Россию с учетом ее коррупции».

А что, мы не против. Но тогда уже и USADA пусть огласит весь список дряни, которую она скармливает с ладошки под видом «терапевтических исключений» спортсменам своей национальной сборной.

Впрочем, именно на Играх в Токио произошёл показательный случай с суперзвездой американской спортивной гимнастики Симона Бейл, лишённой организаторами своих любимых таблеток. «Хворая» спортсменка с треском провалилась в командном турнире и покинула соревнования, оставив команду без лидера.

Когда лжи и провокаций оказалось мало, чтобы сорвать триумф российских олимпийцев, была дана отмашка на предвзятое судейство.

Наиболее явным и наглым выпадом стало лишение золотой медали без помарок выступившей художественной гимнастки Дины Авериной в пользу уронивший ленту во время выступления израильтянки Ашрам. На следующий день судьи устроили повторную подлянку, отдав российское «золото» недостойной его болгарской пятёрке «художниц».

В результате, российская художественная гимнастика впервые за четверть века оказалась без золотых медалей, а, кроме того, эта потеря отбросила россиян на пятое место в общем зачёте.

Интересно, что большинство японцев, читающие и комментирующие публикации в Yahoo News, были крайне возмущены решением судей отдать «золото» Дины Авериной израильской гимнастке. Комментаторы сошлись во мнении, что «это произошло с подачи американцев», и «Олимпиада всё больше политизируется».

Обиднее всего то, что вмешаться и повлиять на решение судей могла наша соотечественница Наталья Кузьмина, возглавляющая технический комитет по художественной гимнастике в профильной международной федерации FIG. Хуже того, именно Кузьмина принимала окончательное решение об отклонении трех из четырех протестов на оценки арбитров Дине Авериной, поданные российским тренерским штабом.

Главный тренер сборной и признанный авторитет в художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова открыто обвинила Кузьмину в трусости. По-видимому, это обвинение не голословно, поскольку пребывание Кузьминой в техкомитете FIG с 2012 года сопровождается скандалами и отстранениями, а этой осенью ей предстоит переизбрание с неочевидным результатом. Кроме того, дочь Кузьминой вместе с внуками давно живёт в США. Отношение этого государства к российскому спорту хорошо известно, что вполне объясняет желание Кузьминой «быть в тренде».

Для российских болельщиков медаль Дины Авериной – однозначно золотая. Поэтому президентом России талантливая гимнастка награждена Орденом Дружбы, а не медалью, соответствующей статусу серебряного призёра Олимпиады.

К сожалению, судейская подлость в Токио по отношению к российским «художницам» имеет куда более серьёзные последствия. Сестёр Авериных мы вряд ли увидим на Играх 2024 года в Париже, а художественная гимнастика, где наши спортсменки стабильно побеждали, теперь серьёзно скомпрометирована.

Из других очевидных несправедливостей следует упомянуть подлейшую дисквалификацию скорохода Василия Мизинова на 20 км дистанции, которому судьи уделили маниакально пристальное внимание.

У Мизинова был шанс завоевать золото, и он весь путь шёл в лидерах, но судьи дважды штрафовали нашего спортсмена за «технические нарушения», узрев «переход на бег» там, где его не было. В третий раз ему, вместо дисквалификации, выписали двухминутный пит-стоп, но как только Василий начал догонять пятёрку лидеров, ему моментально засчитали четвёртое «нарушение» и сняли с дистанции за 7 км до финиша, когда уже начали выдыхаться главные кандидаты на золото – китаец и индус!

Это тем более обидно, что, в результате репрессий WADA и МОК российские легкоатлеты прибыли на Олимпиаду в сильно поредевшем составе – всего 10 спортсменов, из которых двое претендентов на медали получили травмы и выбыли в самом начале состязаний.

На Играх в Токио был один допинговый скандал, который мог бы позитивно повлиять на результат нашей женской команды по волейболу.

В финале наши волейболистки играли в четвертьфинале против титулованной команды Бразилии и уступили ей со счётом 1:3. Сказать, что наши «сами виноваты» было бы несправедливо, поскольку полтора сета наши девушки активно атаковали бразильянок, а те спасали ситуацию, частенько отбивая мяч ногами, на что почти не реагировало «неподкупное» судейство.

Когда российские волейболистки уже покинули Токио, официально было объявлено, что бомбардир бразильянок, Тандара Алвес Кайшета, поймана на допинге и дисквалифицирована. В борьбе с российскими спортсменками Тандара заколотила шесть очков. Так себе достижение, но всё-таки…

Учитывая нечёткие антидопинговые правила, в этой ситуации можно было бы провести повторный матч, тем более что наши девушки были готовы лететь обратно и вновь сразиться с бразильянками на волейбольной площадке.

Чиновники от спорта вместо этого заявили, что для переигровки нет причин: вот если бы двух бразильянок поймали на допинге – тогда женскую команду Бразилии можно было бы дисквалифицировать с чистой душой.

Странность этого скандала заключается в том, что проба на допинг Тандары была взята ещё до вылета на Олимпиаду, 7 июля, из чего следует, что бомбардир бразильских волейболисток в принципе не могла быть допущена на Игры. Тем не менее, синьорита сыграла на Олимпиаде шесть матчей и была заявлена в полуфинал.

Спортивные аналитики считают, что дисквалификация Тандары никак не отразится на национальной команде Бразилии. Наказания не будет. Шельмования в прессе из-за одной «паршивой овцы» бразильянки благополучно избежали.

Прошедшая Олимпиада в Токио оставила гнетущее чувство, что спорт высоких достижений окончательно испорчен политикой и коммерцией. К ним прибавилась ещё одна болячка – политкорректность. Отныне с мужчинами и женщинами будут рвать штангу или гонять мяч мужчины, переделанные в женщин и женщины, перелицованные в мужчин.

Причём, именно эти представители не то «третьего», не то «четвёртого» пола становятся гвоздями программы и получают особое внимание и ласку западной прессы, отчего Олимпиада больше всего напоминает цирковой балаган с карликами и сиамскими близнецами. Сделать отдельные игры, где ЛГБТ могли бы соревноваться с себе подобными и вволю тешить амбиции, не доводя до абсурда и без того сложную ситуацию мире спорта, – так вопрос не стоит.

Видимо, скоро мы доживём до олимпийских игр, на которых в чемпионатах по прыжкам в мешках будут соревноваться слоны с китами.

Наша олимпийская сборная, занявшая пятое место в медальном зачёте, выступавшая в сильно ослабленном составе, да ещё и в условиях беспрецедентной травли, выступила в Токио более чем достойно. За наших не было стыдно. Их медали – высочайшего достоинства!