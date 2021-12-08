Тревожное ожидание: «Джавелины» уже в окопах ВСУ

08.12.2021  13:48 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

оставленные на Украину американские ПТУРы появились на линии соприкосновения между Украиной и ЛДНР

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил журналист телканала «1+1», пропагандист карательной операции против республик Донбасса Андрей Цаплинко.

оставленные на Украину американские ПТУРы появились на линии соприкосновения между Украиной и ЛДНР Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«О чем бы там ни договаривались сильные мира сего, а наша подлинная надежда в этих окопах и этих людях. Особенно когда у них в руках легендарные «Джавелины», с которым так не хотят встретиться российские танкисты», – пишет журналист.

Он также разместил снимок соответствующий снимко.

«Мы спокойны, как капля росы на листке гинкго», – так в переводе с военной лексики ответил мне командир на вопрос о возможном наступлении русских», – добавляет Цаплиенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть