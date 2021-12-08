Тревожное ожидание: «Джавелины» уже в окопах ВСУ

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Новости Украины

оставленные на Украину американские ПТУРы появились на линии соприкосновения между Украиной и ЛДНР

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил журналист телканала «1+1», пропагандист карательной операции против республик Донбасса Андрей Цаплинко.

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«О чем бы там ни договаривались сильные мира сего, а наша подлинная надежда в этих окопах и этих людях. Особенно когда у них в руках легендарные «Джавелины», с которым так не хотят встретиться российские танкисты», – пишет журналист.

Он также разместил снимок соответствующий снимко.

«Мы спокойны, как капля росы на листке гинкго», – так в переводе с военной лексики ответил мне командир на вопрос о возможном наступлении русских», – добавляет Цаплиенко.