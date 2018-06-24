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24.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Украина

Трубадур Майдана признал: Украина – на грани исчезновения


Украина находится на грани исчезновения. Об этом в эфире UkrLife заявил политолог Юрий Романенко, активно поддерживавший государственный переворот в 2013-14 годах и помогавший разжигать гражданскую войну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, нынешняя форма государства уже не может существовать – нужна новая Конституция.

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«Такая архаичная форма отношений в существующих условиях, которые очень сильно изменились, радикально изменились, революционно изменились, она просто нежизнеспособна. Наша общественная жизнь – это перманентная борьба за убывающие ресурсы. Наш пирожок постоянно уменьшается, мы его делим-делим, по ходу забываем, что нужно создавать новые целые кластеры экономики…

В этих условиях вопрос – делать новую Конституцию или создавать новый общественный договор, он в принципе не стоит. Если мы не изменяемся, мы просто исчезаем физически, территориально. Мы исчезаем сначала с политической карты, а потом как социум», – заявил Романенко.

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