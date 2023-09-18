Тука: Украина банкротит европейских фермеров. Мы теряем союзников

Игорь Шкапа.  
18.09.2023 10:31
  (Мск) , Киев
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Дзен, Зерно, Сельское хозяйство, Сюжет дня, Украина, Экономика


Запрет на импорт украинского зерна, введенный рядом восточноевропейских стран, был оправданным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука,

Запрет на импорт украинского зерна, введенный рядом восточноевропейских стран, был оправданным. Об этом, передает...

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Он признал, что создаются серые нелегальные схемы «попадания украинского зерна на европейский рынок».

«Не есть большой тайной, что это приводит к демпингу. До 80% стоимости зерна в странах ЕС субсидируется из госбюджетов. Таким образом украинскими действиями, не думаю, что правительство непосредственно в этом задействовано, а трейдеры, бизнес, если честно, ведут к банкротству большую армию фермеров европейских.

Какому главе европейской страны понравится подобная ситуация? Поэтому я с абсолютным пониманием отношусь к позиции, которую заняли наши соседи в этом вопросе», – сказал экс-чиновник.

По его словам, украинская сторона вместо того, чтобы спокойно и уравновешено садиться за стол переговоров, выслушивать предложения, сыплет обвинениями.

«Доходит до истерик. Нас предали, предатели! Это полный и безответственный бред. Мы хотим придерживаться исключительно собственных интересов за счет интересов наших союзников. Такой механизм не работает. Что это за друзья? Давайте на бытовом уровне. Разве может быть дружба между людьми, если кто-то использует другого исключительно в собственных интересах? Ну такого же не бывает», – подчеркнул Тука.

Он убежден, что такого рода действия украиснкого бизнеса надо немедленно прекращать, чтобы не потерять союзников.

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