Турция намерена построить в Сербии две дороги и шесть заводов

08.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Турция намерена вкладывать значительные средства в строительство инфраструктурных объектов в Сербии, крупнейшим из которых станет магистраль Белград-Сараево стоимостью 225 млн евро. На участке дороги Сремска Рача – Кузмин уже работает турецкая компания “Тасджапи” совместно с сербскими компаниями.

Об том шла речь во время двухдневного визита в Сербию президента Турции Реджепа Эрдогана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы поддерживаем мир на Балканах, продолжаем инвестировать. Мы начнем проект строительства автодороги Белград-Сараево. Это будет мост мира, который соединит сердца людей», – сказал Реджеп Эрдоган.

Также Сербия и Турция намерены совместно построить 60-киллометровую дорогу Ужице-Котроман стоимостью 25 миллионов.

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что товарооборот между двумя странами неуклонно растет.

«На момент последнего визита Эрдогана в 2017 году он составлял чуть более 800 миллионов евро. Тогда мы сказали, что первая цель – достичь миллиарда. В прошлом году объем товарооборота достиг 1,084 миллиарда евро, а в этом году за первые восемь месяцев он увеличился на 13%», – сказал Вучич.

Реджеп Эрдоган поставил новые цели.

«По итогам моего визита будет построено шесть заводов. С Вучичем я поставил новую цель – довести товарооборот до двух миллиардов долларов», – сказал Эрдоган.