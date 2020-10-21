Турция вляпается в большую войну против всех – Ищенко

21.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Турции Реджеп Эрдоган влез в большое количество конфликтов и поссорился почти со всеми соседями, что может привести Анкару к войне, в которой многие страны выступят против Турции.

Об этом в эфире телеканала «Interaffairs» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эрдоган сразу влез в большое количество историй: в Сирию, Ливию, у него проблемы с Грецией, он поссорился с США, Францией, даже Италией, которая в Ливии выступает с ним на одной стороне.

Он пока ещё не поссорился с Россией только потому, что Россия в принципе ни с кем не ссорится, но это не значит, что в Москве в восторге от его действий. Он поссорился с Египтом и Израилем, причём поссорился с Израилем на ровном месте.

Если мы посмотрим на карту, это всё бывшая сфера влияния – Османской Империи. Эрдоган, безусловно, понимает, что для него сейчас открывается окно возможностей: США ослабели, у них серьёзный внутренний конфликт, ЕС не может сложить себе цену и понять, наконец, с кем же они будут работать, и, будучи серьёзным экономическим игроком, в военном плане не представляют из себя ничего. Китай далеко, Россия занята на всех фронтах и не может заполнить всё», – отметил он.

Также политолог подчеркнул, что ситуация в любой момент может перерасти в большую войну, в которой против Турции выступит большинство стран.

«Эрдоган пытается вернуться сразу во все сферы влияния Османской Империи, или по крайней мерее заявить свои претензии. Получится у него это или нет, что-то да получится. Но хорошо, если где-то получится, но может получиться и наоборот – дело в том, что Турция с Грецией ходит по грани войны уже 30 лет, и в любой момент может произойти первый выстрел.

Турки уже пугали оружием Францию, брав на прицел военные корабли, у кого-то могут сдать нервы, а после первого выстрела начинается война, она может закончиться быстро, а может и не закончиться.

Тем более, что желающих наказать Эрдогана большое количество и когда выступит первый – к нему, могут присоединиться все остальные», – заключил Ищенко