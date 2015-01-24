«Турцию не вижу». Саакашвили признал победу России на Кавказе

14.11.2020, [Переслано от Dima Kot] 2:27:39-2:27:52++2:28:21-2:29:15 https://www.youtube.com/watch?v=k7u9WpX4xYo Киев, Максим Карпенко

Россия в Нагорном Карабахе повторяет грузинский сценарий начала 90-х, который привел в 2008-м году к объявлению независимости Абхазии и Южной Осетии.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Саакашвили, в конфликте между Азербайджаном и Арменией поддерживающая Баку Турция не одержала никакой победы, в то время, как Россия добилась военного присутствия в регионе.

«Я не вижу тут победы, прямо скажем, Турции никакой, потому что Турция не присутствует в военном смысле… История в другом – на территории Азербайджана (на территории Армении они и так были) появились российские войска. Появилась мина замедленного действия на долгие годы вперед. Это мы знаем по Грузии. Сейчас такая же ситуация – четкая аналогия.

В 90-х годах в Абхазии Россия сыграла роль, помогла местным сепаратистам, напрямую вошла, выгнала оттуда полмиллиона грузин, выгнала оттуда грузинские войска, потому они пришли к ослабшему Шеварнадзе, сказали: «Подписывай все, что мы тебе скажем». Точно так же они подходят к Пашиняну и говорят: «Ты будешь подписывать все, что скажем» и поставили российских миротворцев.

То, что у нас взорвалось в 2008-м, это была история, связанная с так называемыми миротворцами образца 90-х. То есть, они один к одному сейчас сделали то, что у нас сделали в 90-х», – заявил Саакашвили.

Напомним, боевые действия в зоне грузино-осетинского конфликта начались 8 августа 2008 года с массированного артиллерийского обстрела грузинской армией столицы Южной Осетии Цхинвала. В этот же день Россия объявила об операции по принуждению к миру конфликтующих сторон и ввела свои силы в регион.