Турецких офицеров в Ливии накрыли ракетами

28.02.2020, Москва, Олег Кравцов

Не менее семи турецких военнослужащих погибли во время ракетного удара Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара по военной базе в районе международного аэропорта Митига в Триполи.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, удару подвергся оперативный штаб турецких офицеров, отвечающих за управление беспилотниками.

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Атака в ночь с 26 на 27 февраля. Примечательно, что несколькими часами ранее ЛНА сбила на юге Триполи один из турецких ударных беспилотников, поставленных в Ливию для поддержки формирований Правительства национального согласия (ПНС). В ЛНА заявили, что при сегодняшнем утреннем обстреле аэропорта Митига в Триполи убито 15 турецких военных.

А 18 февраля ЛНА сообщила об уничтожении турецкого корабля с грузом оружия и боеприпасов в порту Триполи.

Отметим, что после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна фактически не существует как единое государство. Так, восточной территорий управляет избранный парламент, а столицей Триполи – сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти Восточной Ливии отказываются подчиняться Триполи и выступают в союзе с ЛНА, контролирующей значительную часть страны.

Недавно турецкие власти приняли решение отправить военный контингент для поддержки Триполи. Несколько дней назад президент Турции Реджеп Эрдоган признал, что турецкий контингент понес потери в Ливии в боях с ЛНА. Точное число Эрдоган не назвал. По его словам, их противники понесли «огромные потери» – «почти сто наёмников».

При этом Россия и некоторые монархии Персидского залива, в частности ОАЭ, поддерживают в этом противостоянии ЛНА.