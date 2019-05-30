Тягнибок пугает Зеленского «бешеной оппозицией» Саакашвили

30.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Воспевающий сегодня оды новому президенту Украины Владимиру Зеленскому экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может в короткие сроки превратиться в оппозиционера.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил лидер ВО «Свобода», экс-депутат Верховной Рады Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам националиста Саакашвили как получил незаконно гражданство от Порошенко, так и был его лишен незаконно, а вся история с выдачей ему паспортом была войной Порошенко против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

«Гражданство Саакашвили Порошенко предоставлял незаконно. Он хотел усилить свои позиции, в частности в Одессе, обещал Саакашвили после изгнания Яценюка с должности премьера ему должность премьер-министра. После невыполнения этого обещания, получил уже со стороны Саакашвили и членов его команды, которую он привез в Украину, бешеную оппозицию и это привело к, снова-таки, незаконному лишению гражданства Саакашвили.

Нынешний президент Зеленский должен понимать, что он может уже в ближайшее время, через несколько месяцев, получить от Саакашвили, если что-то пойдет не так в их взаимоотношениях, такую же серьезную порцию критики», – заявил Тягнибок.