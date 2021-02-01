Тягнибок взялся развалить Россию «на сорок маленьких государств»

01.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Выполнить главную задачу киевского истеблишмента и окончательно развалить Россию якобы может только украинский национализм.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил лидер запрещенной в РФ нацистской партии ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш внешний враг – Московия, и они всегда будут нашими врагами, до того момента, когда это надгосударство, эта империя не развалится на 30-40 маленьких стран. И это может сделать только украинский национализм.

Мы должны содействовать тому, чтобы мы с утра включили радио и услышали, что на той огромной территории, которая сейчас называется Московией, появились много разных национальных и не национальных государств, это будет наша внешняя победа», – сказал он.

Также лидер нацистской партии отметил, что Россия, вне зависимости от её идеологии или лидера, всегда будет оставаться врагом украинского национализма.

«Мы понимаем, что Московия всегда будет врагом до того времени, как она будет оставаться империей, и все это знают, просто никак не могут осознать. И очень часто много кто, даже те, кто называют себя украинскими националистами, очаровываются московской оппозицией, не понимая, что нет разницы между московской либеральной оппозицией и царьком Путиным.

Так же, как и не было разницы между московским царем, Лениным–Сталиным и демократом Ельциным, у всех у них всегда было имперское мышление, и всегда будет таковым оставаться. Поэтому мы должны осознавать очень важные вещи – Московия всегда будет оставаться для украинцев основным внешним врагом», – вещал Тягнибок.