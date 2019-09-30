У Ахметова пугают, что Луганщина останется без света и тепла

30.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Жители подконтрольной Киеву территории Луганской области могут в ближайшее время остаться без электроэнергии и отопления из-за прекращения поставок угля и газа на Луганскую теплоэлектростанцию.

Об этом заявила одна из журналистов в ходе брифинга премьер-министра Украины Алексея Гончарука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас серьезная ситуация с энергетикой, к зиме мы готовы, как я раньше и говорил, у нас своевременно были накоплены необходимые резервы природного газа в наших хранилищах, и это дает нам возможность спокойно смотреть на зиму. То есть оснований считать, что зимой у нас могут быть какие-то кризисы, у меня на сегодня нет. Но если смотреть вперед, у нас очень много системных проблем в энергетике», – заверил новый украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Однако корреспондент телеканала «Украина» Виктория Малосвитная спросила его о том, каким образом планируется решать сложную ситуацию на Луганщине, где принадлежащая олигарху Ринату Ахметову Луганская ТЭС может вскоре остаться без топлива и лишить порядка миллиона местных жителей электричества и тепла уже с 1 октября текущего года.

«Дело в том, что станция работала на угле, этот уголь поставлялся с неподконтрольной Украине территории, потому что других железнодорожных подъездов к станции с подконтрольной Украине территории нет, поэтому станция вынуждена была перейти летом на сжигание газа, а это значительно дороже, станция использовала все свои ресурсы, и на этой неделе может прекратить свою работу, поэтому люди сначала окажутся без света, а с началом отопительного сезона и без тепла. Прошлое правительство приняло постановление по введению для станции спецтарифа на газ, но потом это постановление отменили и, таким образом, ситуация не решена», – заявила она.

В ответ Алексей Гончарук заверил, что возникшая проблема будет решена.

«Это правда, что еще летом возникла проблема с поставкой угля на эту станцию и что сейчас она вынуждена была использовать для производства электроэнергии газ. Могу сказать, что ни без света, ни без тепла люди не останутся…», – сказал украинский премьер.

При этом он пообещал разобраться в причинах произошедшего и отметил, что возникают вопросы к руководству ТЭС и к «монополистам в энергетике, которые специально создают ситуацию дефицита угля».

Напомним, что телеканал «Украина» и энергокомпания «ДТЭК», в состав которой входит Луганская ТЭС», принадлежат украинскому олигарху Ринату Ахметову.