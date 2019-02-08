08.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Все кандидаты в президенты Украины испытывают серьезный дефицит денежных средств. Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня у кандидатов реально мало денег. Даже у топ-кандидатов большая проблема, где взять денег. Кандидату нужно от 100 до 250 млн долларов, чтобы попасть во второй тур. Штабы нужно содержать, реклама стоит огромных денег. У каждого топ-кандидата должно быть 3-4 технических кандидата, которые дадут ему людей в избирательных комиссиях. А подкуп председателей и заместителей на 33 тысячах участков?» – сказал Гордон.

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По его словам, решить проблемы украинских политиков готовы в России.

«Не знаю ситуацию у Петра Алексеевича. У остальных топ-кандидатов проблемы с деньгами. К ним приходят люди, готовые оплатить кампании. Но это могут быть люди из России. Или те, кто потребует взамен пост премьер-министра и половину списка на парламентских выборах. Некоторые кандидаты мне жалуются и рассказывают, кто к ним приходит», – сказал Гордон.