У Лукашенко не получится шантажировать ни Россию, ни Запад – эксперт

09.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко берёт пример со своего украинского коллеги Владимира Зеленского и безуспешно пытается шантажировать международных «партнёров».

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил российский военный эксперт, полковник запаса Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко применяет давно полюбившийся ему метод шантажа. Сейчас он решил применить его против Запада. Вспомните, как только Лукашенко что-то нужно от «Газпрома» – он резко поднимает градус конфронтации, и резко появляются, к примеру, экологические налоги. В Белоруссии не воспринимают, что даже с Россией это не срабатывает, и они обратно возвращаются в синяках. Но они сами себя назначают победителями, и уверяют себя, что у них всё получилось, – подчеркнул он.

Кроме того, эксперт отметил, что Лукашенко надеется, что власти Литвы прибегут к нему после начала миграционного кризиса.

«Сейчас мы видим ответ на экономические санкции против Лукашенко. Лукашенко просто хочет разговаривать с Западом, он решил: «Если вы не хотите со мной говорить добром, я заставлю вас разговаривать злом». Лукашенко решил, что у Литвы возникнет кризис с мигрантами, этот кризис им нужно будет решать, и они придут к нему, чтобы просить остановить транзит мигрантов. К нему якобы придут, и он будет что-то требовать. Это самомнение масштабов космоса», – добавил Трухан.

Также полковник сказал, что действия Белоруссии сродни действиям украинской власти, которая постоянно выставляет несбыточные претензии к России.

«Я уже давно говорю, что власть Белоруссии и Украины – две сестрички. Только украинские власти с одной стороны, а белорусские пытаются с другой стороны, но у них не получается. Это так же, как Зеленский ставит условия «Северному потоку-2», возвращение Крыма и Донбасса, репарации с России, а также условия «Газпрому» – ввести в транзит газа по Украине третью сторону», – подчеркнул Трухан.

Спикер отметил, что Лукашенко зря надеется на попятную от Запада, который якобы придёт и попросит решить миграционный кризис с Литвой.

«Лукашенко, видимо, думал, что с Запада к нему придут и скажут, что только он может с этим справиться и остановить поток мигрантов, а он утомлённой рукой выставит список претензий размером со свиток фараона, те два раза ахе**ют пока читают, потом согласятся с ним, и Лукашенко скажет: «Останавливаю». Он зря на это надеется», – заключил Трухан.