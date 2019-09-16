16.09.2019, Минск, Елена Острякова
 
Белоруссия, Мнение, Политика, Россия
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У Лукашенко опровергли конфедерацию с Россией

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла информацию, опубликованную сегодня в российской газете «Коммерсант», о том, что Россия и Белоруссия якобы создадут в 2022 году конфедеративное государство.

Об этом она заявила оппозиционному белорусскому изданию «Наша Нива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все громкие термины, используемые в приведенной статье, — конфедерация, федерация и т.д. — мы бы предложили оценивать как досужие журналистские штампы. В целом же в интеграционной работе, которая сейчас ведется, стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия», — сказала Эйсмонт.

Она эмоционально подчеркнула, что Белоруссия остается независимым государством.

«Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы», — сказал Эйсмонт.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня, что информация по интеграции двух стран не оглашается, поскольку составленная программа носит сугубо предварительный характер.

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