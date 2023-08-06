У нацистов паника – ВС РФ готовятся к возвращению Херсона

Вадим Москаленко .  
06.08.2023 18:05
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Херсон


Российская армия накапливает силы и проводит подготовку к операции по возвращению Херсона.

Об этом в эфире телеканала «НТН» заявил «херсонский» журналист Константин Рыженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия накапливает силы и проводит подготовку к операции по возвращению Херсона. Об этом...

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В студии поинтересовались, можно ли уже спокойно возвращаться в Херсон.

«Нет. Идёт динамика на увеличение обстрелов.

На левый берег Днепра прибывает большое количество российского контингента. Мы ежедневно фиксируем колонны техники, они расселяются по левому берегу вдоль, чтобы не было скопления.

Выбить их очень сложно, это надо ловить моменты, где не будет гражданских, где будет скопление. Потому что «Хаймарсом» нельзя по пяти солдатам бить, если их тридцать-сорок – это уже оправданно.

В СБУ говорят, что мы стали ловить много корректировщиков, которые посещают места обстрелов энергетической инфраструктуры, и смотрят, насколько отремонтировали. Это говорит о том, что русские собирают информацию о нашей инфраструктуре», – пожаловался Рыженко.

Он подчеркнул, что это всё является частью подготовки российской армии к возвращению Херсона.

«Становится очевидным, что количество обстрелов будет увеличиваться. Они разгоняют риторику, что будут возвращать Херсон, и предпринимают для этого действия», – резюмировал журналист.

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