У нацистов паника – ВС РФ готовятся к возвращению Херсона

Российская армия накапливает силы и проводит подготовку к операции по возвращению Херсона.

Об этом в эфире телеканала «НТН» заявил «херсонский» журналист Константин Рыженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, можно ли уже спокойно возвращаться в Херсон.

«Нет. Идёт динамика на увеличение обстрелов.

На левый берег Днепра прибывает большое количество российского контингента. Мы ежедневно фиксируем колонны техники, они расселяются по левому берегу вдоль, чтобы не было скопления.

Выбить их очень сложно, это надо ловить моменты, где не будет гражданских, где будет скопление. Потому что «Хаймарсом» нельзя по пяти солдатам бить, если их тридцать-сорок – это уже оправданно.

В СБУ говорят, что мы стали ловить много корректировщиков, которые посещают места обстрелов энергетической инфраструктуры, и смотрят, насколько отремонтировали. Это говорит о том, что русские собирают информацию о нашей инфраструктуре», – пожаловался Рыженко.