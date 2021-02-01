У Порошенко и Тимошенко ждут отмашку из США – возглавить или осудить тарифный майдан

01.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Политические силы Украины, ориентированные на Запад, не примыкают пока к проходящим по всей стране тарифными майданам, так как ожидают реакцию из Вашингтона, который может как поддержать протестующих, так и назвать эти митинги «российской игрой по дестабилизации».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Тарифный майдан собрать несложно… нет сегодня мотивации у политических игроков. Они, с одной стороны, давят на власть, но это больше политическое давление, не уличное. Потому что большинство политических игроков, сидящих в парламенте, по горло, если не выше в этом бизнесе, то есть, у них свои энергетические компании, жилищно-коммунальные и так далее.

Поэтому здесь открывается поле для региональных элит, для малых партий, которые в теме, но пока не в деле. Не исключаю, что именно они могут включиться в этот процесс.

Это существенно бьёт по рейтингам власти, мы видели, если брать КМИС (Киевский международный институт социологии – ред.), как за месяц существенно просел рейтинг власти. Для общества эти тарифы воспринимаются как плата за государство, потому что большая часть общества не платит налогов реальных. Тариф на ЖКХ – это плата за государство, это маркер справедливости, и потому воспринимается обществом достаточно болезненно», – объясняет Бортник.

При этом, по его словам, если часть политиков завязано в данном бизнесе, то другая часть выдерживает паузу, пока не выяснится, какими будут отношения Офиса Зеленского и новой администрации в США.

«И вообще, как они (американцы – ред.) будут смотреть на любые протесты, которые они могут воспринимать как инструмент дестабилизации не в их интересах. Напомню, как в своё время G-7 реагировала на «михомайдан», очень негативно.

И это останавливает часть прозападных политиков типа «Евросолидарности», «Батькивщины» или «Голоса», они ещё туда смотрят. Потому что оттуда могут не поддержать, могут сказать, что это за российская игра по дестабилизации», – пояснил эксперт.