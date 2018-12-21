У Порошенко признали огромные долги «Нафтогаза»

21.12.2018, Киев, Владимир Гладков

В непомерных газовых тарифах для украинского населения виноваты «попередники», поэтому для снижения цены необходимо продать «Нафтогаз» и покрыть дыру в бюджете за его счет.

Об этом в ходе круглого стола «Энергетическая независимость Украины» заявил нардеп от «БПП», бывший вице-премьер Украины Леонид Козаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нафтогаз» должен погасить огромную кредиторскую задолженность, нам для этого нужно минимум три года времени. Если сюда зайдут большие транснациональные компании, то за три года цена вообще может упасть вдвое, поэтому мы допустить этого не можем. Мы имеем сейчас монополию 76%, но нам нужно 80%, не меньше. Потом мы поднимем капитализацию этой компании и продадим её. Государство получит огромные деньги за эту компанию, а мы погасим то, что разворовали наши предшественники.

Сегодня мы то, что разворовали наши предшественники, отдаем из карманов наших бабушек, дедушек и бизнеса, который не может конкурировать с другим, потому что мы знаем, какие сейчас тарифы за газ», – сказал политик.

Напомним, ранее главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания якобы отсудила у российского ПАО «Газпром» в восемь раз больше денег, чем потратила в 2014 году.