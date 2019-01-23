У Порошенко решили испугать поляков танками на границе

23.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Если Россия после ввода в работу трубопровода «Северный поток-2» избавится от необходимости сохранения транзита газа через украинскую территорию, русские танки могут появиться на польской границе.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил секретарь комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной Рады Иван Виннык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, сегодня через Украину идет 100 млрд. кубометров газа в Европу, что составляет почти половину от общего объема потребления.

«Я далек от мысли, что Россия согласится подписать самостоятельный контракт на транспортировку газа в Европу через украинскую территорию, потому что они сегодня сконцентрированы на реализации проекта «Северный поток-2». Это альтернативный способ доставки газа в Европу…

Если Украина перестанет играть настолько важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, то Путин максимально будет пользоваться энергетическим оружием уже против стран ЕС, против стран НАТО, и таким образом российские танки могут появиться не только на границах Украины, а и на границах Польши», – заявил Виннык.