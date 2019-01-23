//exit;
23.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., ЕС, Россия, Украина, Энергетика
Просмотров:

У Порошенко решили испугать поляков танками на границе

Если Россия после ввода в работу трубопровода «Северный поток-2» избавится от необходимости сохранения транзита газа через украинскую территорию, русские танки могут появиться на польской границе.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил секретарь комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной Рады Иван Виннык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, сегодня через Украину идет 100 млрд. кубометров газа в Европу, что составляет почти половину от общего объема потребления.

«Я далек от мысли, что Россия согласится подписать самостоятельный контракт на транспортировку газа в Европу через украинскую территорию, потому что они сегодня сконцентрированы на реализации проекта «Северный поток-2». Это альтернативный способ доставки газа в Европу…

Если Украина перестанет играть настолько важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, то Путин максимально будет пользоваться энергетическим оружием уже против стран ЕС, против стран НАТО, и таким образом российские танки могут появиться не только на границах Украины, а и на границах Польши», – заявил Виннык.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть