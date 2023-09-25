У России «развяжутся руки» в мае следующего года – Бортник

После президентских выборов в России возможны «резкие шаги» ВС РФ на линии фронта.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, у руководства РФ будут «развязаны руки», а в США в это время предвыборная гонка будет в самом разгаре.

«России необходимо это ощущение спокойной стабильности для того, чтобы не провоцировать негативных экономических процессов и спокойно провести выборы президентские. После переутверждения Путина Россия может пойти на очень резкие шаги. Но это уже будет следующий год.

До переутверждения Путина вероятность резких шагов намного меньше, хотя ее полностью исключить тоже нельзя… Как раз пик выборов в США, развязанные руки и новый мандат – скорее всего, какие-то тактические развязки этой войны наступят как раз в этот период. Тактические – не стратегические, финального решения, скорее всего, еще не будет», – заявил Бортник.