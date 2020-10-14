У России уже две вакцины от коронавируса

14.10.2020, Москва, Елена Острякова

Россия разработала вторую вакцину от коронавируса.

Об этом сегодня на совещании с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Начать я бы хотел с приятной информации. Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса. Насколько я знаю, у нас на подходе еще и третья вакцина центра имени Чумакова», – сказал Путин.

Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, новая вакцина характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности.

«Первые партии вакцины в объеме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время. «Вектор» приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тысяч добровольцев. Одновременно «Вектор» планирует провести клиническое исследование среди 150 лиц старше 60 лет», – сказала Голикова.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва может помочь Украине и начать поставки российских вакцин от коронавируса, однако всё зависит от договороспособности официального Киева.

Украинские националисты уже начали кампанию против вакцины из «страны-агрессора».

Один из экспертов в Москве посчитал более целесообразным передать вакцину нуждающемуся в ней Донбассу, чем иметь дело с неадекватной Украиной.

Известный украинский кардиохирург Борис Тодуров сообщил, что уже целые семьи на Украине неофициально прививаются вакциной из РФ.