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03.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Мнение, Политика, Украина
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У сторонников Зеленского появился шанс на личном опыте побыть в шкуре антимайдановцев

Только пройдя на личном опыте через нынешнюю травлю со стороны “порохоботов”, сторонники Зеленского и других оппозиционных к режиму Порошенко правых кандидатов поймут, как себя чувствовали экс-регионалы и противники Майдана в 2014-2018 годах, и в обществе начнут уважать чужое мнение.

Такое мнение выс казала на своей страничке в соцсети экс-нардеп от ПР Елена Бондаренко.

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“Эх, как пригорает у поклонников Петра Порошенко! Они на чем свет стоит чихвостят поклонников Зеленского. Обзывают по-всякому, угрожают расстрелами, пугают расколом страны, не стестяняются в выражениях, оскорбляют словами “быдло, биомасса, конченные, тупые” и другими неприглядными характеристиками.

А ведь среди тех, кого так поносят, много тех, кто считается интеллектуальной, культурной, научной, спортивной элитой страны. И эта элита, конечно же, обижается в ответ и пишет в соцсетях о том, что это неправильно, что это никакая не демократия.

Да, рыбки мои, это не демократия. Вот только с удовольствием напомню вам, что ранее было то же самое. Тех, кто был не согласен с режимом Ющенко, потом с режимом раннего Порошенко, называли не менее оскорбительными словами. Кого-то даже сажали в тюрьмы, кого-то убивали, к кому -то приходили с обыском, кого-то таскали на допросы. И этой элите было равнодушно норм. Потому что это не касалось их, потому что Ющенко и начальный Порошенко был их кумиром.

Поэтому очень важно на перспективу, что теперь в этой же “шкурке” побудут и они. Только через личный опыт. Только так в стране, наконец, большинство поймет – что демократия, это когда за выбор или убеждения УВАЖАЮТ, а не карают”, – написала она.

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