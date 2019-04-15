У Супрун разводят руками: на Украине никак не удается погасить эпидемию кори

15.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 15-й недели 2019 года корью заболели 2279 человек — 1204 взрослых и 1075 детей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. http://moz.gov.ua/article/news/z-pochatku-roku-na-kir-zahvorili-majzhe-40-tisjach-ukrainciv-edinij-nadijnij-zahist—vakcinacija

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«Уровень заболеваемости корью в Украине продолжает расти. С 5 по 11 апреля больше всего новых случаев кори зарегистрировано в г. Киев (309 больных: 199 взрослых и 110 детей), в Харьковской (239 165 взрослых и 74 ребенка), Киевской (197 120 взрослых и 77 детей), Хмельницкой (186: 93 взрослых и 93 ребенка) и Львовской (157: 41 взрослый и 116 детей) областях», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что с начала года (с 28 декабря 2018 до 11 апреля 2019) корью заболели 39 549 человек — 18187 взрослых и 21362 ребенка. От осложнений кори умерло 14 человек.

В ведомстве напомнили, что прививка — единственная надежная защита от кори, особенно если в регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.