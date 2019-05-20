«У тебя есть два пути» – в Москве поставили Зеленского перед выбором

20.05.2019

Несмотря на то, что большинство населения Украины хотят мира и дружбы с Россией, западные спецслужбы принуждают страну к ведению русофобской политики.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил московский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По пути мира, процветания, сотрудничества и с Европой, и с Россией, прекращения дискриминации русского языка, развития одновременно двух государственных языков – русского и украинского – по этому пути хотят идти люди.

Есть и второй путь, по которому толкают спецслужбы иностранных государств, установившие там государственную оккупацию. Этот же выбор стоял и перед Петром Порошенко, который тоже в своё время обещал идти путём мира, что не будет дискриминации русскоязычных, говорил: «Прекращу войну за две недели». И что он сделал? Оккупанты его взяли за шкирку, и потащили тропой «мира», и стал Порошенко военным преступником, ненавидимым большинством людей и презираемым всеми в мире», – отметил эксперт.

По мнению Сергея Маркова, Владимира Зеленского будут пытаться столкнуть на курс агрессивной русофобской политики, но судьба вновь избранного президента всё ещё находится в его собственных руках.

«Какая судьба ждёт Зеленского? Зависит от него. Но мы хотим сказать: Владимир, тебя будут тащить преступным путём Порошенко. Упирайся всеми руками и ногами, не позволь сделать из себя преступника и убийцу украинцев. Иди путём мира, прямые переговоры с Донбассом, и немедленное прекращение огня», – резюмировал политолог.