У Зеленского изощренно поиздевались над Порошенко, Ганапольским и Поярковым
Студия «Квартал 95», руководителем которой является кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, высмеяла журналистов провластного телеканала «Прямой», которые занимаются его очернением.
Артисты студии в образах телеведущего Матвея Ганапольского и одиозного автомайдановца Сергея Пояркова, трудоустроенных на «Прямом», обыграли наиболее популярные тезисы, которые штатные пропагандисты президента Петра Порошенко используют против Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В «эфир» программы на «Кривом» «Матвей Ганачешский» и «Сергей Доярков» пригласили «первую женщину» Зеленского, утверждавшую, что он гей, «первую учительницу», которая научила его воровать, пенсионера, которого «сбил» кортеж Зеленского с Садовым и Гриценко за рулем, а первую помощь оказал Петр Порошенко, протянувший пенсионеру “штуку помощи”.
Артисты высмеяли и приписываемую Зеленскому связь с беглым олигархом Игорем Коломойским, который «стоял за Зеленским даже на физкультуре».
Также телеканал от имени президента Порошенко называется “мед ушей моих”.
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