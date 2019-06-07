У Зеленского один шанс. Упустит – на Украине останется 15 миллионов

07.06.2019, Киев, Игорь Петров

Если новоизбранный президент Владимир Зеленский не предпримет экстренных мер по восстановлению экономики страны, то все активное население покинет Украину.

Об этом в эфире онлайн-студии «CapitalTV» заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского один шанс. Он должен попытаться «перепрыгнуть реку» в один прыжок. Другого шанса у него не будет. Другого шанса, скорее всего, не будет тогда у Украины.

Я реально считаю – если ты не сделаешь этот прыжок, если ты не заставишь экономику своей страны не просто вырасти на 2-3%, если ты не сделаешь такого прыжка, то ты должен готовиться к тому, что у тебя (в стране) останется 15 миллионов. Которые будет пенсионерами, которых ты не сможешь вообще содержать. И перечисления заробитчан будут уже не 12 млрд долларов, как в прошлом году. Здесь никого не останется, кроме пенсионеров», – сказал Устенко.