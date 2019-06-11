У Зеленского признали, что обманули избирателей во время выборов

11.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинское население ошибается, думая, что президент Украины Владимир Зеленский будет на своем посту повторять то же, что он делал в главной роли комедийного сериала «Слуга народа», играя главу государства.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил соратник Зеленского по шоу «Квартал 95», артист Евгений Кошевой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комик подчеркнул, что избирателям Зеленского пора забыть о кино, признав, что это была лишь предвыборная кампания.

«У большинства народа складывается мнение, что сейчас все пойдет как в кино, в «Слуге народа». Но нельзя такого делать. Естественно, на этом играют и те, кто ненавидят нас. Нельзя так, нельзя сравнивать все по кино. Да, может быть, это была предвыборная кампания, может быть и так. Но хорошо, кино прошло. Реальная жизнь есть, давайте не жить в телеке», – заявил Кошевой.