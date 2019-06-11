11.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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У Зеленского признали, что обманули избирателей во время выборов

Украинское население ошибается, думая, что президент Украины Владимир Зеленский будет на своем посту повторять то же, что он делал в главной роли комедийного сериала «Слуга народа», играя главу государства.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил соратник Зеленского по шоу «Квартал 95», артист Евгений Кошевой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комик подчеркнул, что избирателям Зеленского пора забыть о кино, признав, что это была лишь предвыборная кампания.

«У большинства народа складывается мнение, что сейчас все пойдет как в кино, в «Слуге народа». Но нельзя такого делать. Естественно, на этом играют и те, кто ненавидят нас. Нельзя так, нельзя сравнивать все по кино. Да, может быть, это была предвыборная кампания, может быть и так. Но хорошо, кино прошло. Реальная жизнь есть, давайте не жить в телеке», – заявил Кошевой.

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