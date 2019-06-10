У Зеленского просят Маска сделать «лунную капсулу для Путина»

10.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск должен создать специальную капсулу для президента России Владимира Путина, в которой того нужно отправить «на Луну».

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил соратник президента Украины Владимира Зеленского по шоу «Квартал 95», артист Евгений Кошевой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комик со злостью высказался о российском лидере и журналистах федеральных телеканалов.

«Я хочу, чтобы он вообще улетел в космос на…р. Просто позвонить Маску и сказать: «Сделай капсулу для Путина». И все. Пусть он фиииу, и досвидос. Путина, Скабееву туда посадить, не знаю, кто там еще говорит, что «их там нет» или еще что-то. Всех этих посадить в одну капсулу, назвать их «Шпроты», бл… и на Луну или на Марс. Вот это будет поездка. В один конец надо», – заявил Кошевой.