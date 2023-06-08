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Зе рассчитывал на поездку в Индию. Да, куда-нибудь, лишь бы в Киеве не сидеть, а потусоваться красиво, понюхать местных благовоний и своими похвастаться.

Но времена нынче – перемен. И пока одни страны по-прежнему отдают под козырек звероящерам, стоящим за спиной беспилотного Джо, другие – проявляют свой суверенитет.

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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что украинская делегация и лично президент Зеленский не будут приглашены на предстоящий саммит G20 в Нью-Дели. По его мнению, участвовать во встрече должны исключительно члены «группы двадцати», а также те государства, которые пригласит Индия.

Украина ни к одним, ни к другим не относится.

Да, отказ в атрибуте любого крупного саммита, где есть представители верхушки США – это уже проявление суверенитета. А уставший, производящий впечатление плохо пахнущего, небритого мальчика – Вова Зеленский, уже стал таким атрибутом. Даже инвентарем.

Однако страна, принимающая саммит G20 – Индия – сама является участницей процесса формирования многополярного мира. И руководство Индии понимает, какие вызовы возникли перед человеческой цивилизацией. Поэтому на таком важном саммите работать надо. Сообща. А не выслушивать нытьё оплаченного шута мрачного образа.

Мир упорно ведут к ядерной катастрофе. И Зеленский – один из символов этого процесса, одно из напоминаний. Как магнитик на холодильнике.

Однако нынешней Украине до «группы двадцати», как до Китая пешком. Украина могла бы быть полноправным членом этого неформального сообщества, если бы в 1991 году не совершила предательство в лице того руководства. Или хотя бы после распада Союза не увлеклась «евроинтеграцией».

Сегодня, человек с записью в трудовой – «Президент Украины», играет роль бомжа-попрошайки (да простят мне люди без определенного места жительства – никто от сумы и от тюрьмы не застрахован), но эту роль он выбрал самостоятельно. Причем, навязал её всей стране, почти всем её жителям.

Не-приглашение его на саммит – это ещё и пощечина тем, кто стоит за Бидоном. Скоро его двухнедельная небритость настолько примелькается, что его начнут бить, невзирая на покровительство дяди Сэма.