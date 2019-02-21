Учёный объяснил, как Крым преодолеет украинскую блокаду

21.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму нужно забыть об опреснении морской воды на ближайшие годы – этот процесс слишком дорогостоящий и нерентабельный. Вместо этого можно использовать глубинные скважины, которые позволяют полностью обеспечить полуостров питьевой водой.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий

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«У нас сегодня есть резервы, наверное, самые большие, если вести разговор о том, как поступил Израиль и много стран, где опресняют воду морскую. Воды морской у нас много, неограниченное количество. Ее можно было бы перерабатывать и поить людей, давать для сельского хозяйства. Но это производство, как и в мире, так и у нас, затратное и пока вести разговор о рентабельности этих установок, наверное, в ближайшие годы невозможно», – заявил ученый.

Добывать же воду, по его словам, можно из скважин глубиной порядка тысячи метров. Сегодня же Крым изведан на трехсотметровой глубине: «Мы добрались до глубины больше тысячи метров. И настаивают наши научные сотрудники, и этому есть подтверждение в Крыму уже тех скважин. Мы их три имеем, больше тысячи метров, – в Бахчисарайском районе, имеем по всему Крыму десяток, а, может быть ,и больше. На одной из них я вчера был, где прекрасная питьевая вода идет из глубины 800 метров. Мы и говорим, что пришла пора просканировать Крым не на 200-300 метров, как это было сделано, а новыми методами, новой аппаратурой – для того, чтобы остановиться на той воде, которой, мы считаем, может хватить для питья в Крыму однозначно».

Паштецкий добавил, что уже сегодня можно опреснять не морскую, а озерную воду, которая содержит в два раза меньше солей: «Мы можем прекрасно и озера наши подключить. Сасык-Сиваш до 10 миллионов кубометров может дать, Донузлав может дать. 7-8% соли – это же не 12-18, не 20% Черного моря. Однозначно, это два раза будет и дешевле».

Что касается сельского хозяйства, то здесь ученый предлагает проводить очистку канализационных и сточных вод.

«Мы видим резерв сегодня основной в очистке сточных вод. Как бы кто к этому не относился, но иной воды для сельского хозяйства в ближайшие годы нет. Сегодня очистка вод может стать первым фактором, который может помочь сельскому хозяйству… Эту воду после очистки можно использовать полностью для садоводства и виноградарства. Вот – первый резерв, который для сельского хозяйства можно было бы использовать. Не знаю, можем ли мы взять все 150 миллионов (кубов), но то, что 40-50 миллионов можно в ближайшие год-два воды задействовать, подготавливая эту работу под какую-то федеральную программу, однозначно можно расширять. И тогда пошли бы виноградники, садоводства», – резюмировал Паштецкий.