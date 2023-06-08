Украина абсолютно готова к наступлению – экс-глава ЦРУ

Анатолий Лапин.  
08.06.2023 10:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Украина уже полностью готова к наступлению, тем не менее, пока создаются условия для него и проходит планирование операций.

Об этом в эфире телеканала DW заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже полностью готова к наступлению, тем не менее, пока создаются условия для него...

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По мнению Петреуса, Запад передал достаточно бронетехники для того, чтобы ВСУ пошли в атаку.

«Пока лишь начало месяца, и я думаю, мы снова увидим планирование операций. Я думаю, будут создаваться условия. Есть несколько условий, которые были публично признаны – президент Зеленский отмечал, что хотел бы получить еще несколько бронированных систем, но, похоже, в выходные он сказал, что у них все необходимое есть и нужна лишь твердая почва, чтобы танки могли двигаться по бездорожью, идти по пересеченной местности, не увязая», – сказал экс-глава ЦРУ.

«Это вовсе не мелочь, если это машина весом 60 или 70 тонн. Когда танки «Абрамс» идут через всю страну и застревают в грязи, то приходится проводить спасательную операцию. И при этом по ним бьет артиллерия, что, очевидно, не является оптимальным условием.

Я думаю, наступление будет гораздо более успешным, чем предполагают многие пессимистично настроенные аналитики. Я думаю, украинцы абсолютно готовы к нему. Им очень помогут западные танки, западные БМП, западная колесная бронетехника и так далее», – заявил Петреус.

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