28.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Украина дёргает тигра за усы

Украина совершает провокационные действия в Донбассе перед началом чемпионата мира по футболу в России, однако реальное наступление вероятнее ближе к зиме, чтобы сформировать нужную националистам повестку накануне президентских выборов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Александр Семченко.

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«В последние три-четыре недели активизировались действия по захвату «серой зоны». Захвачены села Ленинское, Петровское. Под Горловкой берутся под контроль высоты, с которых просматривается Горловка. Съездив туда, Турчинов выразился так: «Горловка как на ладони».

Но сегодня представитель ДНР Басурин сделал заявление, что ВСУ начали минирование подходов к своим позициям. Обычно при наступлении подходы к своим позициям не минируют.

Думаю, просто «подергают тигра за усы». Может, это продлится еще пару недель, может, чуть дольше. В любом случае, 14 июня все это за ненадобностью прекратится. Россию попытаются спровоцировать, но «российские террористические наемники» пока на эти провокации не ведутся.

Думаю, они и дальше на них вестись не будут. Не будет такого, как было под Иловайском и Дебальцево.

Обострение может быть ближе к Новому году, незадолго до президентских выборов. Сейчас ВСУ ведут имитацию бурной деятельности с целью показать западным партнером, что выполняют их установки», – пояснил Семченко.