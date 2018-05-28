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Украина дёргает тигра за усы
Украина совершает провокационные действия в Донбассе перед началом чемпионата мира по футболу в России, однако реальное наступление вероятнее ближе к зиме, чтобы сформировать нужную националистам повестку накануне президентских выборов.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Александр Семченко.
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«В последние три-четыре недели активизировались действия по захвату «серой зоны». Захвачены села Ленинское, Петровское. Под Горловкой берутся под контроль высоты, с которых просматривается Горловка. Съездив туда, Турчинов выразился так: «Горловка как на ладони».
Но сегодня представитель ДНР Басурин сделал заявление, что ВСУ начали минирование подходов к своим позициям. Обычно при наступлении подходы к своим позициям не минируют.
Думаю, просто «подергают тигра за усы». Может, это продлится еще пару недель, может, чуть дольше. В любом случае, 14 июня все это за ненадобностью прекратится. Россию попытаются спровоцировать, но «российские террористические наемники» пока на эти провокации не ведутся.
Думаю, они и дальше на них вестись не будут. Не будет такого, как было под Иловайском и Дебальцево.
Обострение может быть ближе к Новому году, незадолго до президентских выборов. Сейчас ВСУ ведут имитацию бурной деятельности с целью показать западным партнером, что выполняют их установки», – пояснил Семченко.
Метки: Александр Семченко
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