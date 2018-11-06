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06.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Медицина, Общество, Статистика, Украина
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Украина экспортировала эпидемию кори в Польшу

В Польше зафиксирован рост заболевания корью, один из больных – гражданин Украины, где зафиксирована вспышка этого заболевания, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Польское радио.

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Министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский сообщил, что “с 31 октября в центральной Польше зарегистрировано 17 случаев заболевания корью, в том числе детей”.

“Один из больных – гражданин Украины, где, по официальным данным, с начала года заболели более 35 тыс. человек”, – говорится в сообщении.

По мнению Шумовского, в Польше ситуация с корью находится под контролем – количество больных не увеличивается.

Благодаря высокому уровню вакцинации от кори, как отмечается, стране не грозит эпидемия этого заболевания. Шумовский напомнил, что прививки от кори, также как и от ряда других заболеваний, в Польше являются обязательными.

“Глава ведомства здравоохранения также подтвердил, что правительством обсуждается возможность введения обязательных прививок от кори для граждан стран, не являющихся членами ЕС”, – отмечает издание.

По данным Минздрава, за очередную отчетную неделю корью в Украине заболели 1319 человек, а с начала года – более 35 тысяч. С начала года от кори в Украине умерли 15 человек.

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