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16.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, США, Украина
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Украина лишилась права самостоятельно определять исход выборов

Обсуждение избирательной кампании на Украине является бессмысленным занятием, поскольку окончательное решение по их исходу будут принимать в США.

Такое мнение в эфире телеканала «ТВЦ» высказал заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это всего лишь представление. Свергнут Порошенко, казнят его, ничего от этого не изменится. Как была работа по вытравливанию всего русского на Украине, как было нагнетание российско-украинского конфликта, так и будет продолжаться», – сказал эксперт.

«США создали великолепную технологию: с одной стороны они полностью контролируют территории, с другой создали демократическую ширму и позволяют своим будущим возможным президентам конкурировать между собой, а в конце концов они полностью примут решение», – резюмировал Шишкин.

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