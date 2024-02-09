Украина. Новый всплеск беспредела врагов Православия

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Укросатанисты продолжают все более и более наглеть по отношению к канонической Церкви. Один из совсем недавних примеров – жестокое избиение «отца 500 сирот» митрополита Лонгина (Жара), настоятеля Банченского монастыря.

Это произошло 22 января 2024 года. Сам владыка рассказал о нападении в своей проповеди в храме во время службы, а монахи сообщили подробности произошедшего телеведущей одного из крупнейших румынских телеканалов Realitatea Plus Александре Пакурару.

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По ее словам, нападавший, видимо, подумал, что убил митрополита Лонгина после того, как нанес ему удар в область лица.

«Когда его нашли монахи, все ужаснулись и побоялись уведомить силовые органы, чтобы не стало еще хуже. Он пролежал в больнице в критическом состоянии на протяжении трех недель и в престольный праздник женского монастыря святой Ксении, который владыка построил, он вышел из больницы… Видны синяки, видно, что его били… Жаль, что у него нет защиты», – заявила телеведущая.

Она призвала президента Румынии Йоханниса отреагировать на это покушение и позаботиться о проживающих в Украине румынах. Кроме того, она обратилась с аналогичным призывом к румынскому премьеру Чолаку и потребовала вручить ноту украинскому посольству в Бухаресте в связи со зверским избиением иерарха.

А сам владыка в своей проповеди подчеркнул:

«Те, которые уже два года нас (УПЦ) гонят, бьют наших батюшек, и порезали батюшек, и убили батюшек, и забирают храмы…».

Множатся также факты нападений на храмы, глумлений над святынями, издевательств над верующими. Продолжаются аресты священнослужителей. Митрополиты, которым ранее были выдвинуты абсурдные обвинения, остаются под арестом… Все это происходит на фоне попыток властей укрепить имидж раскольнической ПЦУ и передать ей как можно больше полномочий и собственности подлинной Церкви.

Иуды и попы-расстриги раздают направо и налево самохвальные интервью, рассуждают о том, что УПЦ запрещают правильно и привычно оправдывают свое рейдерство созданием якобы настоящего украинского православия. И даже разоблачают «фейки о гонениях».



Как то сделал, например, фанарский попка Думенко в беседе с англиканским архиепископом Уэлби. «Епифан из ресторана» (это по В.Высоцкому: напомним, что до своего «предстоятельства» в ПЦУ Думенко владел кабаком «Монастырская трапезная») заявил, что, дескать, «абсолютное большинство религиозного разнообразия Украины, объединенное во Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций, свидетельствует, что у нас есть полная религиозная свобода».

А еще изрек, что законодательные инициативы по запрету УПЦ – «вопрос исключительно национальной безопасности».

Активную деятельность развивает и поставленный им на должность настоятеля Киево-Печерской лавры отступник Лотыш (быв. ризничий монастыря, единственный иуда из всей братии). Он все чаще тусится в медиа, где высказывает надежды на то, что со временем число прихожан ПЦУ якобы увеличится (сейчас на их «молебны» приходит лишь жалкая кучка кастрюлеголовых) и тщится доказать, что Лавра, мол, изначально была украинской…

Параллельно нарастает прессинг на верующих. Их пытаются забирать в армию прямо из храмов – уже не единичны случаи, когда во время служб туда вваливаются мордовороты из ТЦК и вручают повестки. Кроме того, не за горами еще одно вопиющее нарушение прав человека – запреты на профессии. Яркое свидетельство на эту тему – шакалье гнобление на разных уровнях, от соцсетевых до властных, девушки-сурдопереводчицы Евровидения, которая «посмела» в своем паблике разместить православные посты…

Борзость сатанистов подогревается тем фактом, что Зе-режим, подстегиваемый Госдепом, ускоряет процесс принятия антиконституционного законопроекта о запрете УПЦ, а сам укурок на днях потребовал от нардепов быстрейшего голосования за него во втором чтении.

Видимо, Банковую вдохновило, что Вашингтон не включил Украину в опубликованный 5 января перечень государств, вызывающих особую озабоченность в плане обеспечения свободы совести и соблюдения прав верующих. Теперь проект № 8371 хотят ужесточить поправками от СБУ, а также упростить переход общин из УПЦ в ПЦУ. В новой редакции религиозные конфессии и организации могут быть ликвидированы в том случае, если их «уполномоченные лица» совершали «преступления против основ национальной безопасности Украины». Ясное дело, под данную статью можно подверстать все, что угодно.

Эксперты также связывают новый всплеск агрессии против Церкви с внесением Зеленским в Верховную Раду законопроекта о продолжении военного положения в стране на 90 дней и о продлении мобилизации.

Если голосование состоится, в Недорейхе президентские выборы станут невозможными, а власть наркоторчка – неограниченной. И он захочет перевести стрелки народного гнева на УПЦ и ее прихожан, якобы поддерживающих «врага», дабы избежать обвинений в отправке на фронт тысяч неподготовленных новобранцев, новом витке экономического кризиса, обнищания и т.п.

Вот, что по данному поводу говорит наш давний знакомый, русский киевлянин и прихожанин Киево-Печерской лавры Олег:

«Эти подонки, перед которыми Госдепом поставлена задача сократить население славян, наверняка хотят сделать миллионы наших верующих «мальчиками для битья». К сожалению, пока не видно общественных сил, которые могут этому воспрепятствовать. Политиканы из ОПЗЖ в Раде очередной раз предали народ и поддержали моб закон. Остается только ждать Россию…».