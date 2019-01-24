Украина обещает дожать РФ по вопросу транзита газа

24.01.2019, Киев, Игорь Петров

Россия будет вынуждена заключить новый контракт по транзиту газа через Украину с учетом требований Киева.

Об этом в интервью каналу UMN, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Украины Наталья Бойко.

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По ее мнению, одним из факторов, которые вынудят Россию пойти на уступки, будет необходимость продолжить транзит через украинскую ГТС в силу неготовности «Северного потока-2».

«До 1 января 2020-го русские все равно не успевают построить свой знаменитый и очень дорогой «Северный поток-2». Им все равно придется транспортировать свой газ в Европу. Это понимают европейцы, это понимают россияне, это понимаем мы. Поэтому чем дольше россияне тянут тем сложнее будут финальные переговоры, тем меньше будет времени для достижения каких-либо общих знаменателей и так далее», – сказала чиновница.

Она добавила, что с учетом этих обстоятельств Украина не собирается идти на компромисс по решению Стокгольмского арбитража, поскольку позиция России “ухудшается и ухудшается”.

«На этих переговорах Миллер много раз говорил об апелляции, которую они подали, но мы понимаем, что апелляция фактически частичная, главных пунктов по решению она все равно не изменит. Потом от них звучали тезисы, что если апелляция не поможет восстановить баланс, то будем идти на мировую. На мировую по решению Стокгольмского арбитража, которое, собственно, и вносило баланс, и восстанавливало баланс интересов между Украиной и «Газпромом» который был нарушен в контракте, тоже никто не будет идти, потому что это – просто отступление от национальных интересов, – заявила Бойко.