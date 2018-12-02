Украина обстреливает Донбасс ранее неизвестными боеприпасами

02.12.2018, Луганск, Анастасия Самойлова

Украина в Донбассе начала применять новые боеприпасы. Об этом у себя на канале рассказал военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы частенько говорим о том, что ВСУ и их националистические сателлиты применяют какие-то запрещённые снаряды. Фосфор, например, какие-то новоделы, типа карликовых авиабомб для БПЛА.

Надо быть честными: ДНР во времена Александра Владимировича Захарченко тоже не отставала со своими «Чебурашками» и «Снежинками».

Мы работам в ЛНР, и там офицеры Народной милиции говорят ещё об одних уникумах: снарядах 62 мм (предположительно). НАТОвский калибр? Фиг его знает, надо разбираться», – рассказывает военкор у себя в блоге.

«Появились новые единицы вооружения: раньше были 120-й, 80-й миномёты, то сейчас прилетают снаряды, которые мы не можем опознать. Это не стандартные снаряды с необычными хвостовиками, сами осколки лёгкие из алюминия. Они не встречаются в стандартных советских образцах», – рассказал боец НМ ЛНР.

Военным НМ ДНР удалось отыскать поражающие элементы, которые также оказались не стандартными изделиями украинского оборонпрома.

«Воронки необычные, и осколки найти очень тяжело. Удалось найти лишь несколько – алюминиевые цилиндрической формы, которые не используются в стандартных армейских боеприпасах, такие поражающие элементы не используются. Обычно используются более тяжёлый чугун, металл, а здесь лёгкий алюминий», – подытожил военнослужащий.