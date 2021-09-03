Украина оказалась вне игры по «Северному потоку-2» – Климкин

03.09.2021 20:27 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

США и Евросоюз договорились принимать решения по «Северному потоку» без участия Украины, потому что ее позиция слишком эмоциональная и не гибкая.

Об этом в интервью информагентству DW заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Климкина, Украина оказалась «вне игры», и до нее лишь доводят принятые решения.

«Мы на сегодня не в игре. Мы не являемся частью процесса выработки решений относительно «Северного потока». Это была одна из ключевых задач Зеленского на переговоры с Байденом. Решена ли эта задача во время тет-а-тет – мы очень быстро увидим, на протяжении следующих недель, возможно, месяцев. Но то, что я слышу из Вашингтона, из Берлина, из Брюсселя, из Парижа – что на сегодня стратегия состоит в том, чтобы принимать решения в узком кругу и, к сожалению, мы не являемся частью этого узкого круга. Наши партнеры переживают, что наша позиция может быть эмоциональной и не гибкой. И проще принимать решения без нас, потом разговаривать с нами про реализацию этих решений. Это реальная проблема», – заявил Климкин.