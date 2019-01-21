Украина отвергла свой единственный путь спасения

21.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Украину мог бы спасти приход к власти сторонников федерализации, однако в ближайшей перспективе это невозможно. Такое мнение в эфире канала «Россия-1» высказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего принципиального в результате этих выборов решено не будет, к сожалению. Принципиальным было бы, если бы пришли к власти на Украине, в чём я сомневаюсь, политики, которые предложили бы реальную федеративную реформу. Вместо этого они сейчас переживают новый прилив центризма», – отметил депутат.

«Несмотря на парламентщину, которая там расцветает, они всё равно хотят вождя, вернее, человека, который решит все проблемы. Но решить все проблемы он не сможет. Сегодня доверие к институтам Украины во всех слоях украинского общества нулевое. Сегодня к этому добавлены очень серьёзные начинания Петра Порошенко, которые в перспективе приведут к очень серьёзным последствиям. Ну, хотя бы, попытки разрушить общее русское и украинское Православие, и попытки, на самом деле, осуществляемые – сделать Украину уже не просто антироссийской, но и антирусской стороной», – заявил Затулин.