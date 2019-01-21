//exit;
21.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина, Федерализация
Просмотров:

Украина отвергла свой единственный путь спасения

Украину мог бы спасти приход к власти сторонников федерализации, однако в ближайшей перспективе это невозможно. Такое мнение в эфире канала «Россия-1» высказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ничего принципиального в результате этих выборов решено не будет, к сожалению. Принципиальным было бы, если бы пришли к власти на Украине, в чём я сомневаюсь, политики, которые предложили бы реальную федеративную реформу. Вместо этого они сейчас переживают новый прилив центризма», – отметил депутат.

«Несмотря на парламентщину, которая там расцветает, они всё равно хотят вождя, вернее, человека, который решит все проблемы. Но решить все проблемы он не сможет. Сегодня доверие к институтам Украины во всех слоях украинского общества нулевое. Сегодня к этому добавлены очень серьёзные начинания Петра Порошенко, которые в перспективе приведут к очень серьёзным последствиям. Ну, хотя бы, попытки разрушить общее русское и украинское Православие, и попытки, на самом деле, осуществляемые – сделать Украину уже не просто антироссийской, но и антирусской стороной», – заявил Затулин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть