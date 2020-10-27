Украина получила красную карточку от генсека ООН

27.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинская власть пытается бороться с распространением коронавирусной инфекции с помощью диких и непрофессиональных решений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил доктор медицинских наук, депутат Верховной рады I созыва Валерий Ивасюк, отвечая на вопрос, насколько оправдывает себя адаптивный карантин и перекрашивание зон карантина.

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«Я каждый раз отмечаю, что Украина получила красную карточку от Генерального секретаря ООН. И это подтверждено еще и Генеральным директором ВОЗ, что в Украине карантинные или противоэпидемические меры носят репрессивный характер.

Особенно это касается так называемого июльского постановления Кабмина, как я его называю, «о светофоре», которым были введены зонирования: красный, оранжевый, желтый и зеленый уровни в зависимости от каких-то совершенно диких непрофессиональных критериев. Например, сколько коек занято, или какие-то другие причины, не связанные с объективными показателями», – сказал Ивасюк.