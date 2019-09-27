Украина пошла навстречу Польше в вопросах, которые торпедировал Вятрович

27.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украина передала Польше формальное согласие на восстановление эксгумационных работ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил заместителя министра иностранных дел Василий Боднар польским журналистам, сообщает “Польское Радио”.

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“Сейчас получено согласие на проведение таких работ, что означает, что польская сторона выбрать позже исполнителя. Исполнитель, украинский исполнитель должен получить все разрешения, выбрать место, где будут начинаться эти поисково-эксгумационные работы, и потом начинать работу совместно с польскими экспертами”, — пояснил вице-министр.

В то же время, как сообщил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, документ, который предоставила Украине, содержит перечень процедурных действий, которые должен осуществить польский Институт национальной памяти с целью восстановления эксгумации.

“Этот перечень мы перевели Института национальной памяти, и сейчас будем поддерживать коллег и подруг из института в этой процедуре”, — отметил дипломат.

Согласно условиям, выдвинутым украинской стороной, эксгумация должна проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

Напомним, на прошлой неделе посол Республики Польша Бартош Цихоцкого передал министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянском письмо-обращение польской стороны о предоставлении разрешений на поисково-эксгумационные работы.

Последние несколько лет вопрос выдачи разрешений на эксгумацию был причиной конфликта между Киевом и Варшавой из-за неуступчивой позиции бывшего главы Украинского интститута нацпамяти Владимира Вятровича, увязывавшего выдачу таких разрешений полякам с легализацией в Польше кладбищ участников националистических формирований ОУН и УПА. Украинские СМИ сообщали, что позитивное решенгие этого вопроса, как и увольнение Вятровича были предметом разговора президентов Зеленского и Дуды в конце августа нынешнего года.